



Причиной падения “Сухого” под Москвой стала ошибка установки деталей

Источник , близкий к ситуации, сообщил о причинах падения суперджета под Москвой. Неправильная установка датчиков угла атаки во время техобслуживания, по предварительным данным, стала основной причиной катастрофы.



“Если допущена ошибка при монтаже, они [датчики угла атаки] передают некорректные данные в систему управления. Образно говоря, электроника может считать, что самолет идет на подъем, а на самом деле летит навстречу земле. Примерно такая картина вырисовывается предварительно”.



По словам источника, один из техников Луховицкого авиазавода в нарушение руководства по эксплуатации установил два из четырех датчиков с отклонением примерно в пять градусов. Это привело к несвоевременной активации системы защиты, которая предохраняет самолет от выхода на режимы сваливания, таким образом система сама направила лайнер в землю.



Времени распознать отказ этих приборов у пилотов не было. Боковая ручка управления не могла помочь экипажу обойти систему защиты и выйти из пикирования. По словам источника, самолет перед полетом прошел регламентное техобслуживание. Следствие выясняет, на каком этапе произошла ошибка и кто конкретно осуществлял эту работу.

