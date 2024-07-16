



Джонни Депп встречается с россиянкой

Старина Депп попал в очередную историю. Журналисты снова обсуждают его отношения. Но на этот раз все усугубилось географией.



61-летнего актера встречается с уроженкой Свердловской области Юлией Власовой.Их уже дважды видели на людях вместе - в Праге и в Лондоне.Власова окончила МГИМО, училась в Пльзене, а затем перебралась в столицу Чехии, где открыла салон красоты. Она работает моделью, увлекается йогой и много путешествует.Пара познакомилась на кинофестивале в Карловых Варах в августе 2021 года.Daily Mail пишет, что у их отношений “случайный характер, пара виделась “то тут, то там” в течение последних двух лет. Юлия Власова не комментирует отношения с Деппом, но один раз выложила в Instagram фото, где они положили руки друг другу на колени. Как отмечают журналисты, россиянка очень похожа на бывшую жену артиста Эмбер Херд.