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Джонни Депп встречается с россиянкой
16.07.2024 19:44 MIGnews.com

Джонни Депп встречается с россиянкой

Старина Депп попал в очередную историю. Журналисты снова обсуждают его отношения. Но на этот раз все усугубилось географией. 


61-летнего актера встречается с уроженкой Свердловской области Юлией Власовой. 

Их уже дважды видели на людях вместе - в Праге и в Лондоне.

Власова окончила МГИМО, училась в Пльзене, а затем перебралась в столицу Чехии, где открыла салон красоты. Она работает моделью, увлекается йогой и много путешествует.

Пара познакомилась на кинофестивале в Карловых Варах в августе 2021 года. 

Daily Mail пишет, что у их отношений “случайный характер, пара виделась “то тут, то там” в течение последних двух лет. Юлия Власова не комментирует отношения с Деппом, но один раз выложила в Instagram фото, где они положили руки друг другу на колени. Как отмечают журналисты, россиянка очень похожа на бывшую жену артиста Эмбер Херд.



 

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