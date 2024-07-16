



Financial Times: Орбан заявил, что Трамп немедленно принудит Украину к миру

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если Трамп будет избран - он немедленно заставит Украину прекратить войну и вступить в переговоры с Россией. Об этом пишет Financial Times.



Орбан, исполняющий обязанности главы ЕС, недавно встретился с Зеленским, Путиным, Трампом и Си Цзиньпином, проинформировав лидеров ЕС о развитии событий в запечатанном письме, содержание которого стало известно.



Недавно сообщалось, что Трамп формулирует план, согласно которому он прекратит поставки оружия в Украину и поставит условие вступления в переговоры с Россией на тему прекращения войны.



Стоит отметить, что до выборов в США еще долго, а в должность президента Трамп вступит вообще в следующем году. Единственный, кто снова все решил за всех - это Орбан, который все разболтал под грифом “совершенно секретно”.



Напомним, что в вышеупомянутое международное турне Орбана ехать никто не уполномочил. И весьма странно выглядит его визит в США - Орбан поехал к Трампу, а не к действующему президенту США Байдену.

