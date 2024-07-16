



США призывают Индию использовать связи с Россией для прекращения войны в Украине

Отмечая, что Индия имеет давние отношения с Россией, США заявили, что призвали Нью-Дели "использовать" эти отношения с Москвой и призвать президента Владимира Путина положить конец "незаконной войне" против Украины.



Такое заявление сделал официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер на своей ежедневной пресс-конференции.



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"У Индии давние отношения с Россией. Я думаю, это общеизвестно. И мы призвали Индию использовать эти отношения с Россией, эти давние отношения и уникальное положение, которое они имеют, чтобы убедить президента Путина положить конец его незаконной войне и найти справедливый мир, прочный мир в этом конфликте. Сказать Путину, чтобы он уважал Устав ООН, уважал территориальную целостность и суверенитет Украины", — сказал он.



"Это то, что мы будем продолжать внушать правительству Индии, которое является нашим важным партнером, когда дело касается их отношений с Россией", — сказал Миллер.

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