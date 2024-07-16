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Еврейка-републиканка: мы молимся за свободу заложников
16.07.2024 12:17 Алина Груднева

Еврейка-републиканка: мы молимся за свободу заложников

Еврейка-республиканка от Коннектикута  Леора Леви на съезде республиканцев помолилась за освобождение заложников, удерживаемых террористами в Газе.

"О Господь, Боже наш, мы молимся за мир в Иерусалиме, твоего вечного города, и за всех детей Авраама, мы помним и молимся за свободу заложников, похищенных и удерживаемых так жестоко против их воли", - сказала она на съезде.

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По словам Леви, она также выражает соболезнования семье сотруднику сил безопасности США, который погиб во время покушения на Дональда Трампа.

"Мы молимся за Кори Комператора и его семью. Пусть его память всегда будет благословенна", - добавила она.
 

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