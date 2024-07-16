



Вице-президент от Трампа – кто он?

Вэнс, бывший венчурный капиталист и автор бестселлера "Деревенская элегия", до того, как баллотироваться на выборную должность, был одним из немногих республиканцев, считавшихся главными претендентами на пост вице-президента. В эту группу также входили губернатор Северной Дакоты Дуг Бургум и сенатор Марко Рубио от Флориды.



Вэнс вырос в семье рабочего в небольшом городке на юго-западе Огайо. Его родители развелись, когда он был маленьким, и, поскольку его мать в течение многих лет боролась со злоупотреблением наркотиками и алкоголем, Вэнса частично воспитывали его бабушка и дедушка по материнской линии. После окончания средней школы Вэнс поступил на службу в Корпус морской пехоты США и участвовал в войне в Ираке. Позже он окончил Университет штата Огайо, а затем получил степень юриста в Йельском университете.



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Вэнс переехал в Сан-Франциско после юридического факультета и работал директором в венчурной фирме, принадлежащей венчурному капиталисту-миллиардеру Питеру Тилу, который позже стал крупным финансовым спонсором успешной кампании Вэнса в Сенате в 2020 году.



Прежде чем баллотироваться в Сенат, Вэнс привлек внимание всей страны после того, как "Деревенская элегия", в которой рассказывается история его взросления в бедствующем сталелитейном городе и его корнях в Аппалачском Кентукки, стала бестселлером New York Times и по ней был снят фильм Netflix. Эта история пролила свет на ценности многих американцев рабочего класса, которые стали сторонниками политики Трампа.



Вэнс был ярым критиком Трампа, когда бывший президент впервые баллотировался в Белый дом в цикле 2016 года.



Однако Вэнс в конечном итоге поддержал Трампа, высоко оценив пребывание бывшего президента в Белом доме, а в интервью Fox News в 2021 году он извинился за свою предыдущую критику в адрес Трампа.



"Послушайте, я ошибался насчет Дональда Трампа. Я не думал, что он станет хорошим президентом", — сказал Вэнс Брету Байеру из Fox News в интервью в прошлом месяце. "Он был великим президентом, и это одна из причин, почему я так усердно работаю, чтобы обеспечить его переизбрание на второй срок".



В Сенате Вэнс был одним из самых ярых сторонников программы Трампа "Америка прежде всего" и ярым противником помощи США Украине.

