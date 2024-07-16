



Новое правительство Британии еще не определилось в МУС по Израилю

МУС продолжает расследование любых предполагаемых преступлений, подпадающих под его юрисдикцию, совершенных на "палестинской территории" и палестинцами на территории Израиля с 2021 года.



Новоизбранное лейбористское правительство Соединенного Королевства еще не заняло позицию относительно того, будет ли оно продолжать выступать против судебного разбирательства против Израиля в Международном уголовном суде, чья палата предварительного производства сейчас рассматривает возможность выдачи ордера на арест премьер-министра Нетаниягу за "военные преступления".



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Этот вопрос был поднят во время визита министра иностранных дел Дэвида Лэмми в Израиль и в Иудею и Самарию на этой неделе.



"Министр иностранных дел Великобритании постоянно заявлял на своих встречах в Израиле и на "оккупационных" палестинских территориях, что лейбористское правительство только недавно пришло к власти и в настоящее время работает над согласованием позиции", — сообщил британский чиновник.

