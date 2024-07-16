



Арестован кениец, который признался в убийстве 42 женщин, и том числе своей жены

Он был арестован, когда пришел смотреть финал Евро-2024



Арестованный кениец признался, что убил 42 женщины, включая свою жену



В Кении был арестован мужчина, который признался в убийстве по меньшей мере 42 женщин, включая свою собственную жену, за два года. 33-летний Коллинз Джумаиси Халуша предположительно убил свою последнюю жертву за четыре дня до своего ареста.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Мы имеем дело с серийным убийцей, серийным убийцей-психопатом, который не уважает жизнь", — заявил в Найроби во время пресс-конференции по поводу ареста Мохамед Амин, директор по уголовным расследованиям Кении.



На данный момент на заброшенной свалке недалеко от его дома были обнаружены девять тел, "сильно расчлененных, находящихся в разной степени разложения и брошенных в мешках".



Ожидается проведение патологоанатомической экспертизы останков.



Халуша был арестован около 3 часов ночи по местному времени в понедельник в Соуэто, к востоку от столицы Кении Найроби, возле клуба, куда он пошел смотреть финал чемпионата Европы по футболу 2024 года.

