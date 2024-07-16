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16.07.2024 11:38 Алина Груднева

Теракт в Пакистане: 8 солдат погибли

В понедельник, 16 июля, в Пакистане на военной базе в районе Бану  на севере страны погибли восемь солдат.

По данным местной армии, террорист-смертник на захваченном автомобиле врезался в стену. 

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Местные полицейские и свидетели сообщили, что взрыв разрушил близлежащие гражданские дома, ранив по меньшей мере шесть человек.

Источники в службе безопасности сообщили "Голосу Америки", что пакистанские солдаты быстро загнали нападавших "в угол, убив четверых из них".

Как минимум 10 террористов были нейтрализованы. По факту атаки ведется расследование.

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