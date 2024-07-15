



Трамп о решении суда: закройте все дела

Дональд Трамп прокомментировал закрытие дела о секретных документах против него.



В своей социальной сети он призвал поступить аналогичным образом и с другими делами.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Бывший президент США напомнил, что на него напали во время предвыборного митинга.



"В то время как я двигаюсь дальше в объединении нашей нации после ужасных событий в субботу, это снятие незаконного обвинения во Флориде должно быть лишь первым шагом, за которым быстро последует закрытие всех дел об охоте на ведьм", – сказал он.



По словам Трампа, все обвинения против него не доказаны и являются частью "политические атаки".



"Департамент юстиции демократов координировал все эти политические атаки, которые являются заговором с целью вмешательства в выборы. Объединимся, чтобы положить конец использованию нашей системы правосудия как оружия и вернем Америке величие", – добавил он.