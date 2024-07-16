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Енот-обжора устроил погром, а сбежать сил уже не хватило
16.07.2024 04:35 Алина Груднева

Енот-обжора устроил погром, а сбежать сил уже не хватило

Енот-обжора устроил налет на гараж, где учинил настоящий погром, съев все вкусности, до которых успел добраться.

Этой историей поделился пользователь Zerrish на Reddit.

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"Енот ворвался в гараж моего брата, съел тонну закусок и в процессе так разжирел, что застрял под шкафом", - сообщил он.

Фото енота, которое опубликовал пользователь, моментально стало вирусным. На снимке лежит переевший шкодник и довольно смотрит в камеру. А валяются открытые пакеты с чипсами и другими лакомствами.

Енот забрался в гараж моего брата, съел кучу закусок и в процессе стал таким толстым, что застрял под комодом
от u/Zerrish в смешном

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