



Енот-обжора устроил погром, а сбежать сил уже не хватило

Енот-обжора устроил налет на гараж, где учинил настоящий погром, съев все вкусности, до которых успел добраться.



Этой историей поделился пользователь Zerrish на Reddit.



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"Енот ворвался в гараж моего брата, съел тонну закусок и в процессе так разжирел, что застрял под шкафом", - сообщил он.



Фото енота, которое опубликовал пользователь, моментально стало вирусным. На снимке лежит переевший шкодник и довольно смотрит в камеру. А валяются открытые пакеты с чипсами и другими лакомствами.