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Рэпера Моргенштерна могут лишить гражданства в Израиле
15.07.2024 19:47 Алина Груднева

Рэпера Моргенштерна могут лишить гражданства в Израиле


Российского рэпера Моргенштерна, которое продолжают преследовать в РФ, могут лишить гражданства Израиля.

Об этом сообщает местное издание Makaav.

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По словам источника, исполнителя могут лишить гражданства из-за обмана властей. В частности, Моргенштерн не встал на воинский учет и не проходил службу после переезда в Израиль.

А во время получения загранпаспорта он утверждал, что живет на постоянной основе в Гиватаим, однако сразу же при получении документа оттуда уехал.

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