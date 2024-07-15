



В Пентагоне пояснили, почему Киеву нельзя бить по территории РФ

США не разрешают Киеву наносить удары в глубине территории России, поскольку это могло бы расширить конфликт.



Такое пояснение предоставил представитель Пентагона Пэт Райдер в комментарии изданию "Голос Америки".



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"Наша политика в отношении ударов на большие расстояния не изменилась. Думаю, здесь важно понимать, что мы не хотим видеть непреднамеренных последствий, эскалации, которая может превратить этот конфликт в более широкий, который выйдет за пределы Украины. Думаю, это то, что нам всем нужно учитывать и относиться к этому очень серьезно", - сказал он.



По словам Райдера, в США не недооценивают угрозы, исходящие от Москвы. Потому США и намерены, как отметил Райдер, работать с Киевом в дальнейшем, предоставляя все, что необходимо для защиты суверенной территории и народа.



"Мы не стремимся к конфликту с Россией, но мы полностью поддерживаем право Украины на самозащиту, и мы будем продолжать работать с Украиной, чтобы убедиться, что она может это сделать", - подчеркнул Райдер.