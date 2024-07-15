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В Германии задержан член "Хезболлы"
15.07.2024 17:50 Алина Груднева

В Германии задержан член "Хезболлы"

В Германии задержали предполагаемого члена ливанской шиитской террористической организации  "Хезболла".

По данным информационного агентства AFP, об этом сообщили прокуроры.

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Мужчину обвиняют в закупке компонентов для бпеспилотников, которые "Хезболла" использует для атак на Израиль. Задержанным оказался некий Фадель З. Его арестовали в воскресенье, 14 июля. 

"Есть подозрения на его членство в иностранной террористической организации. Он закупал компоненты, в частности двигатели, для сборки беспилотников", - сказано в заявлении прокуратуры.

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