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Атака на посольство Израиля в Сербии: представлены итоги расследования
15.07.2024 18:18 Алина Груднева

Атака на посольство Израиля в Сербии: представлены итоги расследования

Атака в прошлом месяце на посольство Израиля в сербской столице была совершена экстремистом-одиночкой.

Итоги расследования подвел министр внутренних дел Сербии Ивиц Дачич.

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По его словам, соучастников у арбалетчика, который выстрелил 29 июня в шею правоохранителю, не было.

"Никакой более широкой организации, готовившей террористический акт, выявлено не было. У нападавшего не было сообщников", - сообщил министр.

По его словам, нападавший принадлежит к исламистскому движению ваххабитов. Службы безопасности продолжают следить за их деятельностью в Сербии.

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