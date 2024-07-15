



Атака на посольство Израиля в Сербии: представлены итоги расследования

Атака в прошлом месяце на посольство Израиля в сербской столице была совершена экстремистом-одиночкой.



Итоги расследования подвел министр внутренних дел Сербии Ивиц Дачич.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По его словам, соучастников у арбалетчика, который выстрелил 29 июня в шею правоохранителю, не было.



"Никакой более широкой организации, готовившей террористический акт, выявлено не было. У нападавшего не было сообщников", - сообщил министр.



По его словам, нападавший принадлежит к исламистскому движению ваххабитов. Службы безопасности продолжают следить за их деятельностью в Сербии.