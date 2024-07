В Лондоне арестованы двое пропалестинских протестующих

Полиция Лондона арестовала двух пропалестинских демонстрантов на акции протеста возле военного мемориала Кенотаф в центре города.



Там, в частности, перед монументом был возложен палестинский флаг, а на земле краской было написано "180 000 убитых".



"Две женщины были быстро арестованы по подозрению в нанесении ущерба и находятся под стражей", - сообщили в полиции Лондона.



Правоохранители пояснили, что ущерб был нанесен не самому памятнику, а дороге перед ним. Ответственность за акцию протеста взяла молодежная группа The Youth Demand, отметив, что ее активисты таким образом "почтили память тысяч людей, погибших в результате геноцида в Газе".



Протестующие призвали к эмбарго на поставки оружия Израилю и приостановке выдаче всех новых лицензий на добычу нефти и газа.



🚨 BREAKING: YOUTH DEMAND LAY PALESTINE FLAG & PAINT NEXT TO CENOTAPH



Never again means never again. Everything that the cenotaph stands for is contrary to the Labour government allowing companies to profit from genocide.



Help us take action ->https://t.co/Fyk6gk3Y3j pic.twitter.com/zrGYH1pccw