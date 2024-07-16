



Германия: На переезд хомяков выделили 2,5 млн евро

В Германии захотели расширить территорию одной из школ Эрфурта. После рассмотрения 18 участков, выбрали один. Но оказалось, что там обитают обыкновенные полевые хомяки (cricetus cricetus), чья численность в Германии сокращается с 1970-х, и они находятся под защитой.



На участке насчитали 39 хомяков и приняли решение - переселить в другое место. Чиновники разработали документ под названием “Генеральный план о хомяках с Блуменштрассе” и выделили на переезд каждого 64 102 евро. Таким образом общая стоимость переселения грызунов составила 2,5 млн евро, пишет Thüringer Allgemeine.



Интересно, это они на полном серьезе или деньги так отмывают?

