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Германия: На переезд хомяков выделили 2,5 млн евро
16.07.2024 00:30 MIGnews.com

Германия: На переезд хомяков выделили 2,5 млн евро

В Германии захотели расширить территорию одной из школ Эрфурта. После рассмотрения 18 участков, выбрали один. Но оказалось, что там обитают обыкновенные полевые хомяки (cricetus cricetus), чья численность в Германии сокращается с 1970-х, и они находятся под защитой.

На участке насчитали 39 хомяков и приняли решение - переселить в другое место. Чиновники разработали документ под названием “Генеральный план о хомяках с Блуменштрассе” и выделили на переезд каждого 64 102 евро. Таким образом общая стоимость переселения грызунов составила 2,5 млн евро, пишет Thüringer Allgemeine.

Интересно, это они на полном серьезе или деньги так отмывают?
 

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