



США ввели санкции против компании, разрабатывающей химоружие для Ирана

США ввели санкции против компании Hakiman Shargh Research, которая участвует в исследования и разработках химического оружия для Ирана.



Об этом сообщил официальный представитель американского Госдепа Мэтью Миллер.



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"Соединенные Штаты вносят компанию в санкционный список за ее участие или попытку участия в деятельности, которая существенно способствуют распространению оружия массового поражения Ираном", - сказал он.



По словам Миллера, санкции введены после того, как США неоднократно призывали Иран прекратить нарушения Конвенции о запрещении химического оружия.



"США продолжат противодействовать любым попыткам иранского режима разработать химическое оружие, включая то, которое может быть использовано его доверенными лицами и прокси для поддержки дестабилизирующей программы по разжиганию и затягиванию конфликтов по всему миру", - добавил Миллер.