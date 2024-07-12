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Нидерланды: оштрафована компания, помогавшая строить Крымский мост
12.07.2024 21:37 Алина Груднева

Нидерланды: оштрафована компания, помогавшая строить Крымский мост

В Нидерландах оштрафовали местную компанию Dieseko, которая участвовала в строительстве Россией Крымского моста.

По данным прокуратуры, фирма уплатила в бюджет 1,78 млн евро в рамках внесудебного урегулирования.

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Расследование в отношении Dieseko стартовало в 2017 году, после того, как в СМИ появилась информация об ее участии в строительстве моста. Компания продавала оборудование и оказывала техническую помощь. Dieseko была признана виновной в нарушении санкций.

Внесудебное урегулирование вопроса стало возможным, поскольку фирма ранее не привлекалась к ответственности за подобные правонарушения. Ей предписали выплатить штраф в 180 тысяч евро. За незаконно полученную выгоду у компании предписано конфисковать имущество на 1,6 млн евро в пользу государства. 

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