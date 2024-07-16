



Проиранские боевики угрожают возобновить атаки на базы США в Ираке

Проиранские боевики подумывают о возобновлении атак на американские военные базы в Ираке.



Об этом сообщает ливанская газета "Аль-Ахбар" со ссылкой на "Исламское сопротивление в Ираке".



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Поддерживаемая Ираном группировка в настоящее время изучает возможность возобновления "операций". Атаки были временно прекращены на время переговоров между иракским правительством и Пентагоном о выводе американских сил из страны.



"Причина - нежелание Вашингтона выводить войска и его настойчивость остаться под различными предлогами в Ираке", - пояснили боевики.