



Высшие должностные лица Израиля и США встретились в Белом доме

В Белом доме состоялась встреча высших должностных лиц США и Израиля, посвященная борьбе с угрозами, исходящими от Ирана, говорится в сообщении США.



Это была последняя встреча американо-израильской Стратегической консультативной группы. Встреча должна была состояться в прошлом месяце, но США отложили ее после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу публично обвинил администрацию Байдена в утаивании оружия от Израиля.



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Американскую команду возглавляли советник по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь США Энтони Блинкен, а израильскую - советник по национальной безопасности Цахи Анегби и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер. К ним присоединились высокопоставленные представители соответствующих внешнеполитических, оборонных и разведывательных ведомств.



"Салливан подтвердил железную приверженность президента Джо Байдена безопасности Израиля, в том числе перед лицом продолжающихся и безрассудных атак на Израиль со стороны ливанской "Хезболлы". Он подчеркнул, что Израиль имеет полное право защищаться от этих атак, и подтвердил поддержку США дипломатического решения, которое позволит израильским и ливанским семьям безопасно и надежно вернуться в свои дома", - говорится в сообщении Белого дома.



"Они также обсудили события, связанные с ядерной программой Ирана, и обсудили взаимную координацию по ряду мер, направленных на то, чтобы Иран никогда не смог получить ядерное оружие, - говорится далее в сообщении.



Стороны обсудили продолжающиеся усилия по обеспечению прекращения огня и освобождению заложников, причем израильская сторона подтвердила свою поддержку предложения, выдвинутого Байденом в мае.

