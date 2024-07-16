



Саудовская Аравия может признать Израиль в обмен на оружие и ядерный объект

Президент США Джо Байден заявил, что Саудовская Аравия хочет нормализовать отношения с Израилем в обмен на гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов.



"Мне позвонили саудиты - они хотят полностью признать Израиль", - сказал Байден в интервью программе "360 со Спиди".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Эр-Рияд публично не заходил так далеко, и его официальные лица неоднократно заявляли, что их страна не будет нормализовывать отношения с Израилем, если Иерусалим не согласится создать путь к будущему палестинскому государству - условие, которое премьер-министр Биньямин Нетаниягу категорически отверг.



Байден не упоминает о палестинском условии и вместо этого утверждает, что Саудовская Аравия хочет получить в обмен на нормализацию отношений с Израилем гарантию того, что США предоставят им оружие, "если на них нападут другие арабские страны - одна из них совсем рядом". По всей видимости, он имеет в виду ближневосточного соперника Эр-Рияда - Иран, который не является арабской страной.



Президент США заявил, что Вашингтон также создаст в Саудовской Аравии гражданский ядерный объект, который будет эксплуатироваться американской армией, "чтобы они могли отказаться от ископаемого топлива".



Похоже, что это самая подробная информация, которую публично предоставил американский чиновник об условиях оборонных гарантий, которых добивается Саудовская Аравия, в частности о ядерном компоненте.



"Это большая перемена во всем регионе", - говорит Байден.



Однако на прошлой неделе один из законодателей-демократов и старший помощник республиканцев в Сенате заявили газете The Times of Israel, что для администрации Байдена закрылось окно для заключения сделки по нормализации отношений до ноябрьских президентских выборов, поскольку у Сената осталось недостаточно времени для проведения слушаний, необходимых для утверждения гарантий обороны для Саудовской Аравии.

