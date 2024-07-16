



Байден обещает провести вторые дебаты с Трампом в сентябре

Президент США Джо Байден обещает встретиться с Дональдом Трампом на очередных президентских дебатах в сентябре, после того как он подвергся резкой критике за свое выступление на предыдущей встрече в прошлом месяце.



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"Я буду дебатировать с ним, когда мы договоримся о дебатах... в сентябре", - сказал Байден в интервью NBC, добавив, что он "не планирует еще одного выступления на таком уровне".

