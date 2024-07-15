



Суд прекратил дело против Трампа о незаконном хранении документов

Окружной суд Флориды прекратил дело против Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов.



Судья Эйлин Кэннон постановила, что специальный прокурор, который вел это дело, был неправильно назначен.



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Таким образом, она удовлетворила ходатайство стороны защиты о прекращении дела. Адвокаты Трампа утверждали, что спецпрокурор Джек Смит был назначен незаконно и что его офис неправомерно финансировался Министерством юстиции.



Представитель Смита и адвокат Трампа пока что не прокомментировали ситуацию.