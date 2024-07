Трамп: “Дайте мне обуться!”

В день выступления Трампа в Пенсильвании только в тени было +30. Однако, жара не помешала кандидату остаться при параде. Трамп был в костюме и туфлях - все, как положено у приличных людей.



После первых выстрелов на сцену рванули телохранители и закрыли его своими телами. Они хотели увести экс-президента к машине и спрашивали его: “Вы готовы?”



Однако первое, что сказал им Трамп было: Let me get my shoes! — “Дайте мне надеть мою обувь!” Он сказал это предложение раз пять, затем попросил еще подождать, поднял вверх кулак и лишь потом покинул сцену в окружении телохранителей.



Разулся ли Дональд Трамп из-за невыносимо высокой температуры воздуха или обувь слетела с него в суматохе…



Один ботинок все равно остался на сцене. Жара.