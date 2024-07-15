



Байден попросил американцев “остыть”

После покушения на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа действующий президент Джозеф Байден обратился к гражданам СШМ с просьбой сбросить накал страстей и не допускать того, чтобы насилие стало нормой.



“Нам нужно снизить температуру в нашей политике. Нельзя позволить, чтобы такое насилие стало нормой. Политическая риторика в нашей стране стала очень горячей. Пора ее охладить. Сделать это — ответственность каждого из нас”, — сказал Байден.



“Разногласия неизбежны в американской демократии. Но политика никогда не должна превращаться в буквальном смысле в поле боя, или, не дай бог, в арену для убийств”.



Президент призвал американских граждан преодолевать разногласия возле урн для голосования, “а не при помощи пуль”.





