



Медведчук написал Трампу и обвинил Украину в покушении

Предатель Украины и кум Путина Виктор Медведчук написал письмо Дональду Трампу, в котором написал, что к покушению на кандидата в президенты США причастна Украина.



Об этом сообщает ТАСС, в чьем распоряжении находится полный текст письма.



Виктор Медведчук отметил, что Трамп в предвыборных заявлениях неоднократно заявлял о том, что намерен принести мир на Украину.



"Но этот мир означает потерю власти нацистским режимом Зеленского и его американскими кураторами из администрации Байдена", — написал Медведчук в своем письме.



По словам Медведчука, из-за этого Трамп стал “личным врагом украинского неонациста Зеленского”.



Также кум Путина называет президента Украины”негодяем, который не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать выиграть Трампу президентские выборы”.



“Думаю, что в деле о покушении на вас появится украинский след”, - написал Медведчук.

