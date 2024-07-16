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Медведчук написал Трампу и обвинил Украину в покушении
16.07.2024 17:42 MIGnews.com

Медведчук написал Трампу и обвинил Украину в покушении

Предатель Украины и кум Путина Виктор Медведчук написал письмо Дональду Трампу, в котором написал, что к покушению на кандидата в президенты США причастна Украина.

Об этом сообщает ТАСС, в чьем распоряжении находится полный текст письма.

Виктор Медведчук отметил, что Трамп в предвыборных заявлениях неоднократно заявлял о том, что намерен принести мир на Украину. 

"Но этот мир означает потерю власти нацистским режимом Зеленского и его американскими кураторами из администрации Байдена", — написал Медведчук в своем письме.

По словам Медведчука, из-за этого Трамп стал “личным врагом украинского неонациста Зеленского”.

Также кум Путина называет президента Украины”негодяем, который не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать выиграть Трампу президентские выборы”.

“Думаю, что в деле о покушении на вас появится украинский след”, - написал Медведчук. 
 

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