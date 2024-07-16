



Иран заговорил о восстановлении отношений с Вашингтоном

Тегеран по-прежнему открыт для возобновления переговоров с Вашингтоном с целью восстановления взаимного участия в ядерной сделке. Это заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в интервью изданию Newsweek, опубликованном сегодня, 16 июля.



США заявили, что не ожидают изменений в политике Ирана после того, как избиратели проголосовали за кандидата-реформатора Масуда Пезешкиана, и преуменьшили шансы на возобновление диалога.



Президент США Джо Байден вступил в должность в 2021 году с надеждой вернуться к ядерной сделке с Ираном 2015 года, которая была заключена при бывшем президенте Бараке Обаме и раскритикована его преемником Дональдом Трампом, введшим масштабные санкции против Ирана.



Однако переговоры, которые велись в рамках Европейского союза, частично сорвались из-за спора о том, в какой степени Соединенные Штаты готовы снять санкции с Ирана.



Отношения еще больше ухудшились после нападения 7 октября на союзника США Израиль со стороны ХАМАСа.



