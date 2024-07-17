



Disney расследует массовую утечку внутренних сообщений

Компания Disney подтвердила, что расследует утечку внутренних сообщений, совершенную хакерской группой, которая утверждает, что "защищает права артистов".



Группа Nullbulge заявила, что получила доступ к тысячам сообщений от сотрудников Disney и скачала "все возможные файлы".



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Неясно, насколько коммерчески важной является информация для медиа-гиганта и гиганта тематических парков, но сообщается, что она включает сообщения о предстоящих проектах, над которыми работает компания.



"Disney расследует это дело", - сообщил BBC по электронной почте представитель компании.



На сайте Nullbulge говорится, что группировка преследует всех, кто, по ее мнению, наносит вред творческой индустрии, используя контент, созданный искусственным интеллектом (ИИ), который она называет "воровством".



BBC удалось связаться с хакерами, которые утверждают, что находятся в России, и говорят, что проникли во внутреннюю систему обмена сообщениями Slack компании Disney через инсайдера.



Однако на просьбу предоставить образец украденных данных для проверки их подлинности хакеры не ответили - это означает, что BBC не смогла самостоятельно оценить, является ли огромная копилка данных подлинной.



"Disney стала нашей целью из-за того, как она работает с контрактами артистов, ее подхода к искусственному интеллекту и вопиющего пренебрежения к потребителю", - заявили хакеры.



По их словам, они обнародовали данные, потому что не ожидали, что Disney выполнит их требования прекратить использование искусственного интеллекта.



Необычно, когда хакеры заявляют, что они "русские хактивисты" с этическими целями - большинство киберпреступников, в том числе и российских, стремятся заработать деньги, вымогая их у своих жертв.

