



Сексопатолога Рут Вестхаймер похоронили с единственной вещью из ее детства

Рут Вестхаймер — известный в США сексопатолог, теле- и радиоведущая, писательница, проживавшая после Второй мировой войны в США, в Нью-Йорке, умерла на 97-м году жизни.



Рут родилась в 1928 году в одной из еврейских семей Германии.



Родители, а также почти все родственники будущего светила медицины были зверски убиты в концлагерях. Десятилетнюю девочку успели переправить в Швейцарию, что спасло ей жизнь. Когда мать прощалась с ней на вокзале Франкфурта-на-Майне, то дала ей мочалку с ее девичьими инициалами К. З. (Карола Зигель). “Я больше никогда не выпускала её из рук и заберу с собой в могилу. Это всё, что у меня осталось”, — признавалась Вестхаймер в интервью изданию BILD.



После Второй мировой войны девушка ростом 140 см стала снайпером и воевала в Войне за независимость Израиля, была ранена под Иерусалимом. На компенсацию от властей ФРГ в 5000 марок она эмигрировала в США, где стала изучать психологию, работать сексопатологом, выступать на радио и телевидении.



До самой смерти она оставалась ребенком - она обожала кукол и мягкие игрушки, жила в Нью-Йорке, но часто возвращалась во Франкфурт-на-Майне как город своего детства.



Фото: аккаунт Х Dr. Ruth Westheimer

