



Иран планировал убийство Дональда Трампа



В последние недели Соединенные Штаты получили разведывательную информацию об иранском заговоре с целью покушения на бывшего президента Дональда Трампа, сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на людей, осведомленных в этом вопросе.



Информация получена не электронными средствами, но от “человеческого источника”.



CNN сообщила, что нет никаких признаков того, что 20-летний стрелок, пытавшийся убить Трампа в субботу, был связан с этим заговором.



Иран неоднократно клялся отомстить за убийство Касема Сулеймани, главы Сил Кудс Корпуса стражей исламской революции, который был убит в результате удара беспилотника по приказу Трампа.



62-летний Солеймани был убит 3 января 2020 года в результате авиаудара, нанесенного американским беспилотником MQ-9 Reaper. Он был сбит, когда ехал из международного аэропорта Багдада.

