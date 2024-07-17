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Иран планировал убийство Дональда Трампа
17.07.2024 07:03 Аркадий Бочаровский

Иран планировал убийство Дональда Трампа


В последние недели Соединенные Штаты получили разведывательную информацию об иранском заговоре с целью покушения на бывшего президента Дональда Трампа, сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на людей, осведомленных в этом вопросе.

Информация получена не электронными средствами, но от “человеческого источника”.

CNN сообщила, что нет никаких признаков того, что 20-летний стрелок, пытавшийся убить Трампа в субботу, был связан с этим заговором.

Иран неоднократно клялся отомстить за убийство Касема Сулеймани, главы Сил Кудс Корпуса стражей исламской революции, который был убит в результате удара беспилотника по приказу Трампа.

62-летний Солеймани был убит 3 января 2020 года в результате авиаудара, нанесенного американским беспилотником MQ-9 Reaper. Он был сбит, когда ехал из международного аэропорта Багдада.
 

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