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Байден хочет реформировать Верховний суд
17.07.2024 07:39 Алина Груднева

Байден хочет реформировать Верховний суд

Президент США Джо Байден собирается предложить изменения в системе Верховного Суда.

Об этом сообщает Reuters.

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Реформа будет включать, среди прочего, ограничение срока полномочий судей. 

Кроме того, демократы рассматривают изменения в нравственном кодексе, который будет содержать наказания за несоблюдение положений документа.

Также Байден хочет отменить механизмы поправки к Конституции относительно президентского иммунитета.

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