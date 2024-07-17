Байден хочет реформировать Верховний суд
Президент США Джо Байден собирается предложить изменения в системе Верховного Суда.
Об этом сообщает Reuters.
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Реформа будет включать, среди прочего, ограничение срока полномочий судей.
Кроме того, демократы рассматривают изменения в нравственном кодексе, который будет содержать наказания за несоблюдение положений документа.
Также Байден хочет отменить механизмы поправки к Конституции относительно президентского иммунитета.