Хуситы нанесли удар по нефтяному танкеру

Йеменские хуситы атаковали нефтяной танкер в Красном море CHIOS Lion, принадлежащему Греции и шедшему под флагом Либерии..



Поддерживаемая Ираном группировка опубликовала соответствующие кадры.



Судя по кадрам, речь идет о прямом попадании в борт, в результате которого прогремел взрыв.



Для атаки хуситы использовали беспилотное судно. Информация о пострадавших уточняется.

Houthis blow up a crude oil tanker in the Red Sea. But Labour think this is a more environmentally friendly way to bring oil to the UK than getting it from the North Sea? Mental. pic.twitter.com/S9t34OfhBY