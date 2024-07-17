



Расследование покушения на Трампа: ФБР использует израильские технологии

Федеральное бюро расследования использует израильские технологии для расследования покушения на Дональда Трампа.



Уточняется, что ФБР привлекло Cellebrite для взлома телефона Томаса Мэтью Крукса, который открыл огонь на митинге в Батлере.



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Крукс, использовавший штурмовую винтовку, законно купленную его отцом 11 лет назад, убил одного человека и тяжело ранил двоих. Одна из его пуль задела ухо Трампа. Стрелок был ликвидирован на месте.



Его телефон был извлечен и взломан, чтобы помочь определить его мотив, который остается неясным. Компания Cellebrite, акции которой котируются на бирже NASDAQ, в прошлом подвергалась пристальному вниманию со стороны правозащитных групп из-за продажи своих услуг Пакистану и Беларуси.