



Трамп потребовал от Тайваня плату за защиту от Китая

Дональд Трамп потребовал от Тайваня плату за защиту от возможности нападения Китая.



Такое заявление он сделал в интервью Bloomberg.



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"Я думаю, Тайвань должен платить нам за защиту. Вы знаете, мы ничем не отличаемся от страховой компании. Тайвань не дает нам ничего. Почему? Зачем мы это делаем", - спросил Трамп.



Кроме того, он пожаловался на то, что Тайвань отобрал чиповый бизнес у США и на этом разбогател.