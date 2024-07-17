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Трамп потребовал от Тайваня плату за защиту от Китая
17.07.2024 11:17 Алина Груднева

Трамп потребовал от Тайваня плату за защиту от Китая

Дональд Трамп потребовал от Тайваня плату за защиту от возможности нападения Китая.

Такое заявление он сделал в интервью Bloomberg.

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"Я думаю, Тайвань должен платить нам за защиту. Вы знаете, мы ничем не отличаемся от страховой компании. Тайвань не дает нам ничего. Почему? Зачем мы это делаем", - спросил Трамп.

Кроме того, он пожаловался на то, что Тайвань отобрал чиповый бизнес у США и на этом разбогател.

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