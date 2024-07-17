



Мэр Парижа доказала: вода в Сене очищена к Олимпиаде

Мэр Парижа Анн Идальго доказала, что очищение воды в Сене к Олимпийским играм принесло свои результаты.



По данным BFMTV, она искупалась в реке, чтобы показать, что вода пригодна для купания олимпийцев.



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"Это очень весело. Вода очень, очень хорошая, немного прохладная", – сказала Идальго.



По словам мэра французской столицы, качество воды заметно улучшилось после того, как были проведены работы по очищению.



"Представьте себе, что через год здесь будет зона для купания, бассейн, и люди, которые могут и будут приходить плавать. Игры были движущей силой и ускорителем. Но мы делаем это, потому что нам нужно адаптировать наши города к изменению климата", – подчеркнула она.