Новости » Политика
Мэр Парижа доказала: вода в Сене очищена к Олимпиаде
17.07.2024 12:00 Алина Груднева

Мэр Парижа доказала: вода в Сене очищена к Олимпиаде

Мэр Парижа Анн Идальго доказала, что очищение воды в Сене к Олимпийским играм принесло свои результаты.

По данным BFMTV, она искупалась в реке, чтобы показать, что вода пригодна для купания олимпийцев.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Это очень весело. Вода очень, очень хорошая, немного прохладная", – сказала Идальго.

По словам мэра французской столицы, качество воды заметно улучшилось после того, как были проведены работы по очищению.

"Представьте себе, что через год здесь будет зона для купания, бассейн, и люди, которые могут и будут приходить плавать. Игры были движущей силой и ускорителем. Но мы делаем это, потому что нам нужно адаптировать наши города к изменению климата", – подчеркнула она.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы