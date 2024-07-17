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Дуда ответил, что приблизит войну России с НАТО
17.07.2024 13:30 Алина Груднева

Дуда ответил, что приблизит войну России с НАТО

Поражение Украины в войне приблизит войну России с НАТО.

По данным Wirtualna Polska, такое предостережение сделал президент Польши Анджей Дуда.

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"Украина и свободный мир должны вместе противостоять российской агрессии и должны победить. Потому что если мы позволим Украине проиграть, то тогда потенциальная война России с Западом будет чрезвычайно близка", - отметил он.

По словам Дуды, "прожорливый российский монстр" захочет нападать дальше, если не дать отпор российскому империализму и не затупить этот жестокий клинок.

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