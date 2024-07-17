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Европарламент осудил "миротворца" Орбана
17.07.2024 14:22 Алина Груднева

Европарламент осудил "миротворца" Орбана

В Европарламенте осудили "миротворческую миссию" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Европарламентарии осудили его недавнюю поездку к Владимиру Путину в Москву.

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Депутаты осудили злоупотребление Венгрией своим председательством в Совете ЕС и призвали снять блокаду финансирования Украины из Европейского фонда мира.

"Во время этого визита он не представлял ЕС, и считает этот визит вопиющим нарушением договоров ЕС и общей внешней политики", - сказано в заявлении.

Также в Европарламенте большинством голосов одобрил резолюцию в поддержку Украины. Ее поддержали 495 депутатов из 679. В тексте резолюции содержится призыв продолжать военную, финансовую и другую помощь Украине.

 

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