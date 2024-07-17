



Шесть погибших в результате отравления цианидом в роскошном отеле Бангкока

Отравление цианидом, вероятно, стало причиной смерти шести иностранцев, чьи тела были найдены в номере шикарного отеля в Бангкоке, среди погибших и предполагаемый убийца, сообщила тайская полиция в среду, 17 июля.



Быстродействующее смертоносное химическое вещество было обнаружено в стаканах и чайнике в номере роскошного отеля Grand Hyatt Erawan, а беседы с родственниками погибших показали, что имел место спор по поводу долга, связанного с инвестициями, сообщила полиция.



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Все шестеро были вьетнамцами, двое из них - гражданами США, и были найдены мертвыми поздно вечером во вторник. По словам полиции, Федеральное бюро расследований США помогло полиции в расследовании.



"Мы обнаружили цианид в чайных чашках, во всех шести чашках мы нашли цианид", - заявил на пресс-конференции Триронг Фивпан, начальник отдела свидетельских показаний тайской полиции.



"После того, как сотрудники принесли чайные чашки, две грелки, молоко и чайники... один из шести внес цианид". Результаты вскрытия ожидаются на следующий день, сообщили в полиции.



Правительство Вьетнама заявило, что его посольство в Бангкоке тесно координирует свои действия с властями Таиланда по этому делу, в то время как Госдепартамент США заявил, что следит за ситуацией, а ответственность за расследование несут местные власти.



Отель Grand Hyatt Erawan, которым управляет Erawan Group, располагает более чем 350 номерами и расположен в популярном туристическом районе, известном роскошными магазинами и ресторанами.



Новости о смертях, которые некоторые тайские СМИ первоначально назвали стрельбой, могут стать неудачей для Таиланда, поскольку он делает ставку на жизненно важный туристический сектор, восстанавливающий экономику, которая испытывает трудности после пандемии.



В этом году Таиланд ожидает 35 миллионов иностранных туристов по сравнению с 28 миллионами в прошлом году, которые потратили 1,2 триллиона бат (32 миллиарда долларов США).



