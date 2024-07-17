



Саудовский принц позвонил и поздравил нового президента Ирана

Влиятельный наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман позвонил новому президенту Ирана Масуду Пезешкиану, чтобы поздравить его с победой на выборах в начале этого месяца.



Как сообщает официальное агентство Saudi Press Agency, собеседники "высоко оценили развитие отношений между двумя странами на различных уровнях, подчеркнув важность дальнейшего расширения сотрудничества в различных областях".



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