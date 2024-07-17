Саудовский принц позвонил и поздравил нового президента Ирана
Влиятельный наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман позвонил новому президенту Ирана Масуду Пезешкиану, чтобы поздравить его с победой на выборах в начале этого месяца.
Как сообщает официальное агентство Saudi Press Agency, собеседники "высоко оценили развитие отношений между двумя странами на различных уровнях, подчеркнув важность дальнейшего расширения сотрудничества в различных областях".
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Тегеран и Эр-Рияд стремятся к разрядке после возобновления дипломатических отношений в 2023 году, но по-прежнему рассматривают друг друга как опасных региональных соперников.