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Саудовский принц позвонил и поздравил нового президента Ирана
17.07.2024 18:00 MIGnews.com

Саудовский принц позвонил и поздравил нового президента Ирана

Влиятельный наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман позвонил новому президенту Ирана Масуду Пезешкиану, чтобы поздравить его с победой на выборах в начале этого месяца.

Как сообщает официальное агентство Saudi Press Agency, собеседники "высоко оценили развитие отношений между двумя странами на различных уровнях, подчеркнув важность дальнейшего расширения сотрудничества в различных областях".

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Тегеран и Эр-Рияд стремятся к разрядке после возобновления дипломатических отношений в 2023 году, но по-прежнему рассматривают друг друга как опасных региональных соперников.
 

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