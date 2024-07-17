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Украинские атлеты могут не коммуницировать с "нейтральными"
17.07.2024 19:14 Mignews.ua

Украинские атлеты могут не коммуницировать с "нейтральными"

Атлеты, представляющие Украину, могут избегать коммуникации с "нейтральными" спортсменами. Этот момент урегулирован на уровне регламентов.

Об этом рассказал исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный в эфире Национального телемарафона.

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"Этот вопрос уже проработан с Национальным олимпийским комитетом (НОК) и национальными сборными. Для случаев, когда наши атлеты встречаются с так называемыми "нейтральными" спортсменами, не действуют правила, которые заставляют нас проявлять признаки приветствия, уважения, внимания. Это все урегулировано на уровне регламентов", – уточнил Бедный.


 

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