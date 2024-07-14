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В первый день продаж "Реал" заработал на футболках Мбаппе €800 тысяч
14.07.2024 16:05 MIGnews.com

В первый день продаж "Реал" заработал на футболках Мбаппе €800 тысяч

El Chiringuito сообщает, что в первый же день продаж, "Реал" продал более 7000 футболок Килиана Мбаппе. Это принесло Королевскому клубу порядка €800 тысяч. 

Отмечается, что данный показатель на 450% больше, чем было в прошлом году, в первый день продаж футболок Джуда Беллингема.

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Также сообщается, что спрос на футболки настолько велик, что их просто не успевают производить. Ждать придется около шести недель.
 

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