



Четвертый раз: Испания - победитель чемпионата Европы

Испания выиграла рекордный четвертый чемпионат Европы, победив Англию со счетом 2:1 после драматичного второго тайма в финале Евро-2024 в воскресенье в Берлине.



Нико Уильямс - один из самых ярких игроков Испании на турнире - подарил "Ла Ройя" преимущество уже через несколько минут после начала второго тайма, когда он ловко пробил в нижний угол с идеально выверенного паса от другой новой звезды команды, 17-летнего Ламина Ямала.



Англия сравняла счет в середине второго тайма благодаря блестящему удару Коула Палмера с левой ноги из-за пределов штрафной, восстановив паритет на "Олимпиаштадионе" в столице Германии.



Но не прошло и пяти минут до конца основного времени, как Испания вырвалась вперед, когда Микель Оярсабаль с передачи Марка Кукуреллы оформил победу и завершил потрясающий турнир для "Ла Ройя".



Для Испании это уже четвертый титул чемпионов Евро - ранее она побеждала в 1964, 2008 и 2012 годах, а для Англии - второе поражение в чемпионате Европы подряд: на Евро-2020 ее по пенальти обыграла Италия.