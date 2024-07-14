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Футболист "Лейпцига" вернулся в Македонию, чтобы поработать в кондитерской отца
14.07.2024 01:30 MIGnews.com

Футболист "Лейпцига" вернулся в Македонию, чтобы поработать в кондитерской отца

Полузащитнику Элифу Элмасу из Северной Македонии 24 года. Недавно он перешёл из итальянского клуба "Наполи" в германский "РБ Лейпциг". 

Сумма трансфера составила 24 млн евро. На летний отпуск спортсмен вернулся в родной городе Скопье, где устроился работать в кондитерскую "Сладкарница мандарина". Ей владеет отец футболиста Джеват. Чтобы помочь ему, Элмас лично стоит за прилавком и продаёт выпечку и мороженое.

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"Мне нравится находиться в родной стране, отдыхать здесь и прояснять голову. Конечно, частью этого является помощь моему отцу в пекарне. Там я могу думать о разных вещах и наслаждаться временем, проведённым с ним", — рассказал он BILD.
 

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