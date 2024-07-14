



Финал Уимблдона-2024 уже в 16:00. Билеты продавались от $10 000 до $300 000

В финале Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде 24-кратный победитель турниров Большого шлема серб Новак Джокович поборется за свой рекордный титул в матче против молодой сенсации испанца Карлоса Алькараса. Начало поединка – в 16:00.



В прошлом году в финале Алькарас обыграл Джоковича в пяти сетах.



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В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение Алькарасу – 1,73 против 2,25 у Джоковича.



Самые дешёвые билеты на данный поединок продавались за $ 10 тыс. Билеты на места в более комфортных секторах стоили от $ 11 тыс.



Самыми дорогими билетами на Уимблдоне по традиции являются места в Королевское ложе. За такое удовольствие болельщикам нужно будет заплатить чуть более $ 300 тыс.

