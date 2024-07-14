



Евро-2024: может быть вручено более шести "Золотых бутс"

Перед решающим поединком Евро-2024 сложилась просто феноменальная ситуация.



Поскольку УЕФА отменила ряд дополнительных показателей (ассисты, сыгранные минуты и т.д.), определявшие лучшего голеадора турнира, которому и вручалась "Золотая бутса", впервые может быть вручено сразу несколько таких наград – шесть, а может и больше.



На сейчас, за несколько часов до финала, в числе лучших бомбардиров турнира значатся сразу шесть игроков, забившие по 3 мяча:



Коди ГАКПО (Нидерланды)

Харри КЕЙН (Англия)

Жорж МИКАУТАДЗЕ (Грузия)

Джамал МУСИАЛА (Германия)

Дани ОЛЬМО (Испания)

Иван ШРАНЦ (Словакия)



Кейн и Ольмо имеют непосредственный шанс улучшить свой показатель, а значит выиграть "Золотую бутсу".



Однако не стоит забывать и о тех игроках, которые забили по 2 мяча, и, следовательно участники финала, такие как Джуд БЕЛЛИНГЕМ (Англия) и Фабиан РУИС (Испания), могут или присоединиться к этой шестерке, или даже вырваться вперед.



В составах финалистов есть еще 9 игроков, забившие по одному мячу. 2 у Англии и 7 у Испании. Так что теоретически, дубль кого-то из них также может повлиять на количество наград лучшему бомбардиру Евро-2024.

