



Кого нейтральные болельщики хотят видеть победителем Евро-2024?

После 50 матчей за 30 дней все подходит к тому, что в воскресенье Англия и Испания разыграют титул победителя Евро-2024.



Испания до сих пор стабильно впечатляла в Германии, выиграв все свои игры без пенальти на пути к финалу.



Англия тем временем стартовала медленно, но добралась до последней игры чемпионата Европы во втором турнире подряд.



Их собственные команды, возможно, и вылетели, но болельщики со всего континента все еще находятся в Берлине, чтобы насладиться атмосферой финала. BBC Sport поговорила с некоторыми из них, чтобы узнать, кто, по их мнению, победит или заслуживает победы.



Мишель, фанат Германии



Я бы предпочел победу Испании. Я хотел, чтобы Нидерланды выиграли турнир, так как Германия выбыла из турнира, но теперь я думаю, что Испания – лучший выбор, потому что английский футбол не так привлекателен для просмотра.



В Англии действительно есть отличные игроки. Я фанат мюнхенской "Баварии", поэтому мне нравится Харри Кейн, но я чувствую, что некоторым из их игроков нужно быть немного более приземленными. Я думаю, что больше людей хотели бы победы Англии, но я хочу, чтобы Испания выиграла, и я думаю, что они это сделают – 2:1.



Мэтти, фанат Германии



То, как играет Англия, с теми игроками, которые у них есть, они играют в ужасный футбол из-за Гарета Саутгейта.

Кроме того, некоторые из их игроков мне не нравятся. Я не хочу, чтобы они выиграли, а затем вели себя дерзко в социальных сетях.



Я думаю, что это будет очень плохой финал. Никто не захочет владеть мячом. В любом случае счет может быть 2:1.



Оле, фанат Нидерландов:



Испания до сих пор играла в лучший футбол, и, конечно, мы проиграли Англии, поэтому нам действительно нужно болеть за команду соперника.



Нидерланды потеряли контроль в первом тайме против Англии. Во втором тайме они были лучше, но все равно слишком оборонялись и не рисковали. Без риска вы не добьетесь цели. Пенальти для Англии тоже был позором!



Я иду на финал с моим другом. Мы были уверены, что голландцы дойдут туда, но не имело значения, кто выйдет в финал, мы всегда планировали поехать. Для нас это праздник в этом году.



Думаю, после дополнительного времени будет вничья, потому что ни одна команда не хочет ошибиться или рискнуть. Тогда Испания победит по пенальти.



Энрико, фанат Германии:



Сборная Англии была лучше в последней игре против Нидерландов. До этого они были не так хороши.



Это разовая игра, поэтому на самом деле выиграть может каждый, но я думаю, что Испания выиграет со счетом 3:1.



Для Англии было бы здорово победить спустя более 50 лет с тех пор, как они завоевали трофей чемпионата мира, но я думаю, что это будет сложно, потому что Испания играет так хорошо.



Англия – хорошая команда, но Гарет Саутгейт слишком оборонителен с таким количеством хороших атакующих игроков. Но он добрался до финала!



Даниэле и сын Флавио, фанаты Италии:



Мы хотим, чтобы Испания победила. Нам обоим нравится их команда, но Флавио – большой поклонник Ямала.



Они играют в лучший футбол и были лучшей командой на этом чемпионате Европы.



Флавио также болеет за "Барселону", и у них есть больше игроков, которые ему нравятся.



В Англии есть несколько замечательных игроков, таких как Букайо Сака, Джуд Беллингем, Фил Фоден и Кобби Майноо, но мы думаем, что Испания выиграет со счетом 2-0.



Луиза, фанатка Германии:



Я думаю, что Испания выиграет, и будет хорошо, если они это сделают, потому что Германия проиграла Испании, и тогда мы сможем сказать: "Хорошо, мы проиграли команде, которая выиграла чемпионат Европы", и это было бы не так уж плохо.



Испания показала против нас хороший футбол, но и мы играли хорошо. Судья пропустил игру рукой, что было важно.

Испания на этом турнире показала лучший футбол, чем Англия.



Однако в финале может случиться всякое.



Андерс, болельщик Дании:



Я болеет за Данию, но меня не особо впечатлило то, как Дания выступила на этом турнире.



У меня нет четкого представления о том, кого я хочу видеть победителем. Я думаю, что Испания показала самый зрелищный футбол на Евро, поэтому я, вероятно, болею за них.



Однако в полуфинале Англия сыграла довольно хорошо. Если они сыграют в финале так же или лучше и выиграют, у меня не будет никаких проблем. Я просто хочу увидеть достойного победителя.



Мой сын Август хочет, чтобы Англия победила, потому что он большой поклонник Фила Фодена.



Бенджамин и сын Фабиан, фанаты Германии:



Мы хотим, чтобы Англия победила. У них есть Харри Кейн, и он лучший английский игрок. Нам также не нравится Испания, потому что они обыграли Германию.



Это второй финал Англии после прошлогоднего Евро, поэтому я верю, что на этот раз победа будет за ними.

Я прогнозирую комфортную победу со счетом 3:0, при этом Гарри Кейн забьет дважды, а Джуд Беллингем также забьет.

