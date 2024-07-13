Кого нейтральные болельщики хотят видеть победителем Евро-2024?
После 50 матчей за 30 дней все подходит к тому, что в воскресенье Англия и Испания разыграют титул победителя Евро-2024.
Испания до сих пор стабильно впечатляла в Германии, выиграв все свои игры без пенальти на пути к финалу.
Англия тем временем стартовала медленно, но добралась до последней игры чемпионата Европы во втором турнире подряд.
Их собственные команды, возможно, и вылетели, но болельщики со всего континента все еще находятся в Берлине, чтобы насладиться атмосферой финала. BBC Sport поговорила с некоторыми из них, чтобы узнать, кто, по их мнению, победит или заслуживает победы.
Мишель, фанат Германии
Я бы предпочел победу Испании. Я хотел, чтобы Нидерланды выиграли турнир, так как Германия выбыла из турнира, но теперь я думаю, что Испания – лучший выбор, потому что английский футбол не так привлекателен для просмотра.
В Англии действительно есть отличные игроки. Я фанат мюнхенской "Баварии", поэтому мне нравится Харри Кейн, но я чувствую, что некоторым из их игроков нужно быть немного более приземленными. Я думаю, что больше людей хотели бы победы Англии, но я хочу, чтобы Испания выиграла, и я думаю, что они это сделают – 2:1.
Мэтти, фанат Германии
То, как играет Англия, с теми игроками, которые у них есть, они играют в ужасный футбол из-за Гарета Саутгейта.
Кроме того, некоторые из их игроков мне не нравятся. Я не хочу, чтобы они выиграли, а затем вели себя дерзко в социальных сетях.
Я думаю, что это будет очень плохой финал. Никто не захочет владеть мячом. В любом случае счет может быть 2:1.
Оле, фанат Нидерландов:
Испания до сих пор играла в лучший футбол, и, конечно, мы проиграли Англии, поэтому нам действительно нужно болеть за команду соперника.
Нидерланды потеряли контроль в первом тайме против Англии. Во втором тайме они были лучше, но все равно слишком оборонялись и не рисковали. Без риска вы не добьетесь цели. Пенальти для Англии тоже был позором!
Я иду на финал с моим другом. Мы были уверены, что голландцы дойдут туда, но не имело значения, кто выйдет в финал, мы всегда планировали поехать. Для нас это праздник в этом году.
Думаю, после дополнительного времени будет вничья, потому что ни одна команда не хочет ошибиться или рискнуть. Тогда Испания победит по пенальти.
Энрико, фанат Германии:
Сборная Англии была лучше в последней игре против Нидерландов. До этого они были не так хороши.
Это разовая игра, поэтому на самом деле выиграть может каждый, но я думаю, что Испания выиграет со счетом 3:1.
Для Англии было бы здорово победить спустя более 50 лет с тех пор, как они завоевали трофей чемпионата мира, но я думаю, что это будет сложно, потому что Испания играет так хорошо.
Англия – хорошая команда, но Гарет Саутгейт слишком оборонителен с таким количеством хороших атакующих игроков. Но он добрался до финала!
Даниэле и сын Флавио, фанаты Италии:
Мы хотим, чтобы Испания победила. Нам обоим нравится их команда, но Флавио – большой поклонник Ямала.
Они играют в лучший футбол и были лучшей командой на этом чемпионате Европы.
Флавио также болеет за "Барселону", и у них есть больше игроков, которые ему нравятся.
В Англии есть несколько замечательных игроков, таких как Букайо Сака, Джуд Беллингем, Фил Фоден и Кобби Майноо, но мы думаем, что Испания выиграет со счетом 2-0.
Луиза, фанатка Германии:
Я думаю, что Испания выиграет, и будет хорошо, если они это сделают, потому что Германия проиграла Испании, и тогда мы сможем сказать: "Хорошо, мы проиграли команде, которая выиграла чемпионат Европы", и это было бы не так уж плохо.
Испания показала против нас хороший футбол, но и мы играли хорошо. Судья пропустил игру рукой, что было важно.
Испания на этом турнире показала лучший футбол, чем Англия.
Однако в финале может случиться всякое.
Андерс, болельщик Дании:
Я болеет за Данию, но меня не особо впечатлило то, как Дания выступила на этом турнире.
У меня нет четкого представления о том, кого я хочу видеть победителем. Я думаю, что Испания показала самый зрелищный футбол на Евро, поэтому я, вероятно, болею за них.
Однако в полуфинале Англия сыграла довольно хорошо. Если они сыграют в финале так же или лучше и выиграют, у меня не будет никаких проблем. Я просто хочу увидеть достойного победителя.
Мой сын Август хочет, чтобы Англия победила, потому что он большой поклонник Фила Фодена.
Бенджамин и сын Фабиан, фанаты Германии:
Мы хотим, чтобы Англия победила. У них есть Харри Кейн, и он лучший английский игрок. Нам также не нравится Испания, потому что они обыграли Германию.
Это второй финал Англии после прошлогоднего Евро, поэтому я верю, что на этот раз победа будет за ними.
Я прогнозирую комфортную победу со счетом 3:0, при этом Гарри Кейн забьет дважды, а Джуд Беллингем также забьет.