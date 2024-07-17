



Почти две трети демократов хотят, чтобы Байден снялся с выборов

Почти две трети демократов считают, что президент США Джо Байден должен выйти из президентской гонки и позволить своей партии выдвинуть другого кандидата, согласно новому опросу, что резко подрывает его заявление после дебатов о том, что "средние демократы" все еще с ним, даже если некоторые "большие имена" отвернулись от него.



Новый опрос Центра исследований общественных отношений AP-NORC, проведенный в то время, как Байден пытается спасти свою кандидатуру спустя две недели после провала на дебатах, также показывает, что только 3 из 10 демократов крайне или очень уверены в том, что он обладает умственными способностями, необходимыми для эффективной работы на посту президента, что несколько ниже, чем 40 процентов в февральском опросе AP-NORC.



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Полученные данные подчеркивают трудности, с которыми сталкивается 81-летний президент, пытающийся заглушить призывы своей собственной партии покинуть предвыборную гонку и убедить демократов в том, что он - лучший кандидат для победы над Дональдом Трампом.



Опрос проводился в основном до субботнего покушения на Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании. Неясно, повлияла ли стрельба на мнение людей о Байдене, но небольшое количество опросов, проведенных после стрельбы, не дало признаков того, что его перспективы улучшились.



