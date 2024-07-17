



Штаб-квартиры компаний Маска переедут в Техас из-за закона о трансгендерах

Илон Маск во вторник, 16 июля, заявил, что перенесет штаб-квартиру SpaceX и X в Техас после того, как закон Калифорнии запретил школам заставлять учителей уведомлять родителей об изменениях в гендерной идентичности учащихся.



"Это последняя капля", — сказал Маск на X. "Из-за этого закона и многих других, которые ему предшествовали, нападая как на семьи, так и на компании, SpaceX теперь перенесет свою штаб-квартиру из Хоторна, Калифорния, в Старбазу, Техас".



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Мультимиллиардер также сказал, что он переводит X из штаб-квартиры в стиле ар-деко в Сан-Франциско в Остин - угрозу, которую он уже высказывал раньше, но так и не довел до конца. Маск уже перенес штаб-квартиру Tesla из Пало-Альто в Кремниевой долине в Остин, штат Техас.



"Около года назад я ясно дал понять губернатору Ньюсому, что законы такого рода заставят семьи и компании покинуть Калифорнию, чтобы защитить своих детей", — написал Маск. Он выразил глубокое презрение по поводу использования предпочтительных местоимений, часто высмеивая эту практику в социальных сетях и отвергая ее как часть "пробуждённой" программы, опасной для общества.



Губернатор Гэвин Ньюсом в понедельник, 15 июля подписал законопроект после спорного законодательного процесса, в ходе которого несколько школьных советов, борющихся за родительские права, противостояли ЛГБТ-активистам, обеспокоенным благополучием уязвимых учащихся. Закон отменил решения консервативных школьных округов, которые предписывали учителям уведомлять родителей, если учащийся меняет свое имя или местоимения или просит использовать помещения или участвовать в программах, которые не соответствуют его официальному полу.



Ньюсом, которого считают потенциальной альтернативой президенту Джо Байдену в качестве кандидата в Белый дом, часто вступал в споры с консерваторами по поводу гендерных проблем в государственных школах. В прошлом году он подписал закон, устанавливающий штрафы для школьных округов, запрещающих учебники, изображающие ЛГБТК и другие маргинализированные группы.

