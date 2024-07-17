



Покушение на Трампа: глава Секретной службы ответила, думает ли об отставке

Глава Секретной службы США Кимберли Читл не думает об отставке после покушения на Дональда Трампа.



По данным The Hill, таким образом она ответила на вопрос журналистов по поводу провала в защите бывшего президента США.



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По словам Читл, она не видит смысла в том, чтобы подать в отставку. Она заверила, что намерена остаться в своей должности и выяснить все обстоятельства нападения. Читл призналась, что была шокирована и обеспокоена из-за стрельбы на митинге. Она отметила, что такого не должно было произойти.



"Я директор Секретной службы, и я должна гарантировать, что мы проведем анализ и что у нашего персонала есть надлежащие ресурсы", – подчеркнула она.